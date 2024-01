Erster Transfer der Ratcliffe-Ära? ManUtd an Palace-Torjäger interessiert

Mit gerade einmal 22 Treffern aus 20 Partien stellt Manchester United in der bisherigen Spielzeit die drittschwächste Offensive der gesamten Premier League. Dem Team von Trainer Erik ten Hag mangelt es an Torgefährlichkeit. Das soll sich so schnell wie möglich ändern.

Wie der Standard aus England nun berichtet, soll United in Michael Olise den Schlüssel zur Wiederbelebung der Offensiv-Reihe sehen. Ein Wechsel des Rechtsaußen in diesem Wintertransfer sei zwar ausgeschlossen, doch United habe den 22-Jährigen als Transferziel Nummer eins im Hinblick auf eine geplante Umstrukturierung des Kaders am Ende der Saison ausgemacht.

Der Franzose unterzeichnete erst im August einen neuen Vierjahresvertrag bei Crystal Palace, doch das Arbeitspapier enthält eine Ausstiegsklausel, die im Sommer in Kraft treten soll. Die Höhe dieser Klausel ist zwar nicht bekannt, dürfte aber deutlich über der 35-Millionen-Pfund-Klausel in seinem vorherigen Vertrag bei Palace liegen.

Erst kürzlich wurde der Einstieg des englischen Milliardärs Jim Ratcliffe bei United perfekt. Mit dem Geld des 71-Jährigen im Rücken dürfte eine kostspielige Verpflichtung im Sommer jedoch alles andere als ein Problem werden.

(Red.)

Bild: Imago