Erster türkischer Fahrer: Razgatlioglu feiert MotoGP-Premiere

Zum Saisonstart der MotoGP am kommenden Wochenende erlebt die Königsklasse des Motorradrennsports eine Premiere: Erstmals geht mit Toprak Razgatlioglu ein türkischer Fahrer an den Start.

Der dreimalige Superbike-Weltmeister feiert beim Auftakt in Thailand sein Debüt für das Team Prima Pramac Racing.

„Alles ist neu. Es ist schwierig, alles auf einmal anzupassen. Motorrad und Reifen sind komplett anders – das braucht Zeit“, erklärte der 29-Jährige, der in seinem Heimatland schon jetzt als Nationalheld gefeiert wird.

Razgatlioglu schaffte 2013 seinen internationalen Durchbruch mit der Teilnahme im Red Bull MotoGP Rookies Cup, dem Sprungbrett in den internationalen Motorradrennsport. Es folgten Titel auf nationaler und europäischer Ebene und 2018 der Wechsel in die Superbike-Weltmeisterschaft, wo er sich 2021 als erster türkischer Fahrer überhaupt seinen ersten von insgesamt drei WM-Titeln (2021, 2024, 2025) sicherte.

(SID) / Bild: Imago