Erster Weltcupsieg für Embacher im Skifliegen von Vikersund

Stephan Embacher hat auf der Skiflugschanze von Vikersund seinen ersten Weltcupsieg gefeiert.

Der 20-jährige Tiroler setzte sich am Samstag nach Flügen auf 232 und 225 Meter mit 12,3 Punkten Vorsprung auf den Japaner Tomofumi Naito durch. Dritter wurde der norwegische Lokalmatador Johann Andre Forfang. Der bisherige Skiflug-Dominator Domen Prevc wurde nur Fünfter. Zweitbester Österreicher war Jonas Schuster als Elfter.

Embacher übernahm nach seinem Erfolg auch die Führung im Skiflug-Weltcup. Am Sonntag (17.15 Uhr) steht in Vikersund noch ein Bewerb am Programm. Das Saisonfinale findet in Planica am kommenden Wochenende statt.

(APA)/Bild: Imago