Erster Winterneuzugang von Austria Wien kommt aus Leipzig

Der FK Austria Wien hat den ersten Wintertransfer perfekt gemacht. Der 18-jährige Eric Martel wechselt aus dem Nachwuchs von RB Leipzig auf Leihbasis bis Sommer 2022 nach Wien-Favoriten. Martel ist als Innenverteidiger und als defensiver Mittelfeldspieler einsetzbar.

General Manager Sport Peter Stöger: „Wir haben Eric schon länger beobachtet, darum freut es uns umso mehr, dass jetzt für uns eine Tür aufgegangen ist. Uns war zudem wichtig, dass wir die Perspektive haben, auch über dieses Jahr hinaus mit ihm planen zu können. Er ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, kann bei uns Spielpraxis sammeln und passt zu den Rahmenbedingungen, in denen wir uns momentan bewegen.“

Martel spielte seit 2017 für den Leipziger Nachwuchs, unterzeichnete im Sommer seinen ersten Profivertrag beim deutschen Bundesligaklub. Unmittelbar vor Weihnachten wurde er von Trainer Julian Nagelsmann im DFB-Pokal in der Profimannschaft eingewechselt, machte seine ersten Minuten beim 3:0 in Augsburg.

In Wien soll er mehr Einsätze bekommen. Stöger: „Wir haben öfters miteinander telefoniert und ihm dabei die Möglichkeiten aufgezeigt, die er bei uns hat, wenn er diese Plattform für sich nützt. Er weiß, dass er sich durchbeißen muss, aber aufgrund seiner Persönlichkeit und seiner Zweikampfstärke bringt er auf alle Fälle die nötigen Voraussetzungen mit, um seinen Weg fortzusetzen.“

Eric Martel: „Ich bin sehr froh bei Austria Wien zu sein und freue mich schon auf die Aufgabe in der Bundesliga. Ich will jetzt alle so schnell wie möglich kennenlernen und versuchen, meine Stärken einzubringen.“

