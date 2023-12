Erstes Abfahrtstraining der Frauen in Val d’Isere abgesagt

Das erste Training der alpinen Ski-Frauen für die Weltcup-Abfahrt in Val d’Isere ist abgesagt worden.

Grund war heftiger Schneefall am Mittwoch, die Piste konnte für Donnerstag nicht fertig präpariert werden. Am Donnerstag wurde aber zumindest von den Läuferinnen eine Besichtigung vorgenommen, für Freitag ist man zuversichtlich. Nicht mit dabei sein wird aus österreichischer Sicht Stephanie Venier, die an einem grippalen Infekt erkrankt ist.

(APA)

