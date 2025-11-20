Erstes Angebot: Zieht es ter Stegen in die Türkei?

Um im kommenden Sommer bei der WM 2026 die deutsche Nummer eins zu sein, muss Marc-Andre ter Stegen im neuen Jahr Spielpraxis sammeln und im besten Fall auf höchstem Niveau liefern.

Aktuell arbeitet der 33-Jährige nach seiner Rückenverletzung beim FC Barcelona weiter an seinem Comeback.

Dass er bei den Katalanen wieder zwischen die Pfosten zurückkehrt, scheint eher unwahrscheinlich. Barca setzt auf den ebenfalls derzeit verletzten Joan Garcia, der im Sommer für 25 Millionen Euro von Espanyol Barcelona gekommen war, und Wojciech Szczesny.

Laut der spanischen Tageszeitung Sport hat der spanische Meister nun ein erstes Angebot für ter Stegen vorliegen. Demnach habe Besiktas eine halbjährige Leih-Offerte unterbreitet mit Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro. Der Vertrag des deutschen Keepers in Barcelona ist noch bis 2028 gültig.

(skysport.de) Foto: Imago