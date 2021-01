Erstes Formel-1-Auto der neuen Saison vorgestellt

Die neue Formel-1-Saison wirft ihre Schatten bereits voraus. Nun hat das erste Team einen Vorgeschmack auf sein Auto präsentiert.

Das Renault-Team tritt in der Formel 1 künftig unter dem Namen Alpine an. Das Team gab nun einen Ausblick auf das Design seines Wagens A521, der in der kommenden Saison von Fernando Alonso und Esteban Ocon gesteuert wird. Der Bolide ist in Schwarz gehalten, mit blau-weiß-roten Akzenten, die die französische Flagge symbolisieren.

Dazu hat er weiße Schriftzüge der Sponsoren. Es soll sich dabei aber zunächst um eine Interimslackierung handeln. Die finale Version der Lackierung für 2021 soll erst in einem Monat beim offiziellen Launch des Boliden präsentiert werden.

(skysport.de)

Bild: Alpine