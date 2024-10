Erstes Liga-Gegentor: Juventus lässt gegen Cagliari federn

Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat in der Serie A nach dem ersten Gegentor der Saison den Anschluss an die Tabellenspitze verpasst.

Am siebten Spieltag musste die Mannschaft von Trainer Thiago Motta erstmals einen Gegentreffer hinnehmen und kam in ihrem Heimspiel gegen Cagliari Calcio nur zu einem 1:1 (1:0).

Stürmer Dusan Vlahovic (15., Handelfmeter) hatte die Turiner, die unter der Woche einen Rückstand bei RB Leipzig in Unterzahl noch in ein 3:2 gedreht hatten, in Führung gebracht. Razvan Marin (89., Foulelfmeter) gelang der Ausgleich für Cagliari, Juves Francisco Conceicao sah nach einer vermeintlichen Schwalbe die Gelb-Rote Karte (89.).

In der Tabelle liegt Juve damit drei Punkte hinter der SSC Neapel, die bereits am Freitag durch ein 3:1 gegen Como ihre Tabellenführung gefestigt hatte.

