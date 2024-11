Erstes „Snow Game“ der Saison! Browns überraschen gegen Steelers

Die Cleveland Browns haben in der NFL für eine Überraschung gesorgt und das Rivalen-Duell mit den Pittsburgh Steelers gewonnen.

Mit einem 24:19 beendete das von Quarterback Jameis Winston geführte Team die fünf Spiele andauernde Siegesserie der Steelers, während der zweiten Hälfte mussten beide Teams mit einen kräftigen Schneesturm zurechtkommen.

Mit zwei Touchdowns in Serie drehte der Favorit aus Pittsburgh, angeführt von Routinier Russell Wilson als Quarterback, im letzten Viertel zunächst das Spiel. Mit weniger als einer Minute auf der Uhr lief Running Back Nick Chubb den Ball aber entscheidend in die Endzone.

Am Stand in der AFC North, in der beide Mannschaften spielen, ändert das Ergebnis aber zunächst wenig. Während Cleveland sich auf dem letzten Rang auf eine Bilanz von 3:8 verbesserte, belegen die Steelers (8:3) weiter Rang eins, der automatisch zur Play-off-Teilnahme berechtigt.

(SID)/Bild: Imago