Erstes Sprintrennen in Silverstone

Silverstone wird die erste Grand-Prix-Strecke sein, auf der das neue Sprint-Qualifying-Format in der Formel 1 zum Einsatz kommt. Das gaben die Veranstalter des Traditionsrennens in Großbritannien am Mittwoch bekannt. Die Motorsport-Königsklasse hatte diesen Montag die Einführung von Quali-Rennen über 100 km anstelle des gewohnten Qualifyings am Samstag beschlossen, die drei dafür schon in diesem Jahr vorgesehenen Austragungsorte aber offengelassen.

Der Grand Prix von Großbritannien ist für 18. Juli angesetzt. Die Premiere des Sprint-Formates steigt einen Tag davor am 17. Juli. Für die drei Erstplatzierten des Sprint-Qualifyings gibt es zusätzliche WM-Punkte – drei, zwei und einen. Die Startaufstellung für das Sprintrennen wird bereits am Freitag ermittelt. “Wir sind unglaublich aufgeregt, dass die Fans in Silverstone die ersten sein werden”, die dieses Format erleben, sagte Streckendirektor Stuart Pringle in einer Stellungnahme.

(APA/Reuters)

Beitragsbild: Imago