Das erste Training für die alpinen Ski-Weltcup-Abfahrten der Männer in Kitzbühel findet am Dienstag statt. Ein weiteres ist für Mittwoch oder Donnerstag eingeplant.

Daraus ergibt sich zumindest ein Ruhetag für die Rennläufer, ehe am Freitag die Kitzbühel- und am Samstag die Hahnenkamm-Abfahrt (Beginnzeit jeweils 11.30 Uhr) auf der Streif in Szene gehen.

