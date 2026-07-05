Erstes WM-Viertelfinale fix: Der Spielplan der K.o.-Phase
Der WM 2026 K.o.-Phasen-Spielplan nimmt immer mehr Form an: Sky Sport Austria gibt einen Überblick über alle Duelle, Ergebnisse und Termine vom Sechzehntelfinale über das Achtelfinale bis zum Finale. Alle Beginnzeiten sind in MESZ angegeben.
Der aktualisierte Turnierbaum zeigt den kompletten Weg ins Endspiel – inklusive möglicher Kracher-Duelle in den kommenden Runden.
WM 2026 Achtelfinale: Spielplan mit Uhrzeiten
Nach dem Sechzehntelfinale geht es im Achtelfinale der WM 2026 direkt mit mehreren spannenden Duellen weiter. Unter anderem trifft Portugal auf Spanien, während Brasilien gegen Norwegen um den Einzug ins Viertelfinale kämpft.
Samstag, 4. Juli 2026
Kanada – Marokko 0:3
Paraguay – Frankreich 0:1
Sonntag, 5. Juli 2026
Brasilien – Norwegen, 22.00 Uhr in New Jersey
Montag, 6. Juli 2026
Mexiko – England, 02.00 Uhr in Mexiko-Stadt
Portugal – Spanien, 21.00 Uhr in Dallas
Dienstag, 7. Juli 2026
USA – Belgien, 02.00 Uhr in Seattle
Argentinien – Ägypten, 18.00 Uhr in Atlanta
Schweiz – Kolumbien, 22.00 Uhr in Vancouver
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WM 2026 K.o.-Phase Spielplan: Viertelfinale
Im Viertelfinale der WM 2026 warten die nächsten entscheidenden Spiele auf dem Weg zum Titel. Die Sieger der Achtelfinal-Duelle kämpfen an vier verschiedenen Spielorten um den Einzug ins Halbfinale.
Donnerstag, 9. Juli 2026
Frankreich – Marokko, 22.00 Uhr in Boston
Freitag, 10. Juli 2026
Sieger Dallas – Sieger Seattle, 21.00 Uhr in Los Angeles
Samstag, 11. Juli 2026
Sieger New Jersey – Sieger Mexiko-Stadt, 23.00 Uhr in Miami
Sonntag, 12. Juli 2026
Sieger Atlanta – Sieger Vancouver, 03.00 Uhr in Kansas City
Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale der WM 2026
Die beiden Halbfinals der WM 2026 finden Mitte Juli statt. Danach folgen das Spiel um Platz drei und das große Finale in New Jersey.
Dienstag, 14. Juli 2026
Sieger Boston – Sieger Los Angeles, 21.00 Uhr in Dallas
Mittwoch, 15. Juli 2026
Sieger Miami – Sieger Kansas City, 21.00 Uhr in Atlanta
Spiel um Platz 3
Samstag, 18. Juli 2026
Verlierer HF1 – Verlierer HF2, 23.00 Uhr in Miami
Finale
Sonntag, 19. Juli 2026
Sieger HF1 – Sieger HF2, 21.00 Uhr in New Jersey
WM 2026 K.o.-Phase Spielplan: Alle Duelle im Überblick
Sechzehntelfinale der WM 2026
Montag, 29. Juni 2026
Brasilien – Japan 2:1
Deutschland – Paraguay 3:4 n.E.
Dienstag, 30. Juni 2026
Niederlande – Marokko 3:4 n.E.
Elfenbeinküste – Norwegen 1:2
Frankreich – Schweden 3:0
Mittwoch, 1. Juli 2026
Mexiko – Ecuador 2:0
England – DR Kongo 2:1
Belgien – Senegal 3:2 n.V.
Donnerstag, 2. Juli 2026
USA – Bosnien-Herzegowina 2:0
Spanien – Österreich 3:0
Freitag, 3. Juli 2026
Portugal – Kroatien 2:1
Schweiz – Algerien 2:0
Australien – Ägypten 2:4 n.E.
Samstag, 4. Juli 2026
Argentinien – Kap Verde 3:2 n.V.
Kolumbien – Ghana 1:0
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WM 2026 Turnierbaum: Der Weg ins Finale
Der Turnierbaum der WM 2026 zeigt alle möglichen Duelle bis zum Endspiel. Bereits im Achtelfinale kommt es zu mehreren spannenden Begegnungen: Brasilien trifft auf Norwegen, Mexiko bekommt es mit England zu tun und Portugal duelliert sich mit Spanien.
Der WM 2026 K.o.-Phase Spielplan wird laufend aktualisiert, sobald weitere Ergebnisse feststehen und neue Duelle im Turnierbaum fixiert sind.