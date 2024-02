Novum in Deutschland: Erstmals mehr Zuschauer in der 2. Liga als in der Bundesliga

Die 2. Deutsche Bundesliga hat am vergangenen Wochenende einmal mehr ihre Strahlkraft bewiesen.

Verwies sie doch regelmäßig europäische erste Ligen mit ihrem Zuschauerzuspruch auf die Plätze, musste diese Erfahrung am vergangenen Wochenende auch erstmals die Bundesliga machen. Die deutsche Eliteliga, sonst unschlagbar, was die Zuschauerzahlen in den Stadien angeht, wurde in puncto Besucher am vergangenen Spieltag erstmals von der 2. Liga überholt.

Wie der Kicker berichtet, sahen am vergangenen Wochenende 284.643 Zuschauer live vor Ort ihren Zweitliga-Klubs beim Fußball spielen zu. Die meisten von ihnen gingen zum Spiel Schalke 04 gegen Wehen Wiesbaden (60.542 Zuschauer).

Die Bundesliga-Stadien besuchten dagegen „nur“ 261.099 Zuschauer. Das Spiel mit den meisten Zuschauern war hierbei die Freitagabendpartie zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen (50.000 Gäste). Laut Kicker waren die 261.099 Zuschauer der geringste Wert in der Bundesliga, seit die Corona-Beschränkungen wieder aufgehoben wurden.

Ein Grund für die verhältnismäßig niedrigen Werte ist die Ansetzung. In keinem der derzeit fünf größten BL-Stadien fand am 22. Spieltag ein Heimspiel statt. Beim Zuschauerschnitt bleibt die Bundesliga (39.068) übrigens weiter vor der 2. Liga (28.358).

(skysport.de) / Bild: Imago