Erstmals seit 12 Jahren! PSG trainierte vor 33.000 Fans im Prinzenpark

via Sky Sport Austria

Paris St. Germain trainierte erstmals seit 12 Jahren in einer öffentlichen Trainingseinheit und löste damit Freude bei vielen Fans aus.

Seit der Katar-Übernahme in 2011 durften PSG-Fans ihr Team ausschließlich bei Spielen bestaunen. Vor dem wichtigen Spiel in der Liga gegen den direkten Konkurrenten aus Marseillle und dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Bayern München durften Fans ihr Team nun aber bereits im Training anfeuern. Eine gute Möglichkeit den Fans etwas näher zu kommen. Zuletzt hatte es wiederholt Unstimmigkeiten zwischen den Anhängern und dem Verein gegeben.

Am 24. Februar schnürten die PSG-Stars ihre Schuhe nicht wie üblich im Camp des Loges auf dem Trainingsgelände, sondern im Prinzenpark. Dort freuten sich 33.000 Zuschauer auf Lionel Messi, Kylian Mbappe und Co. Einzig Neymar fehlte bei der 70-minütigen Einheit.

Gute Stimmung im Prinzenpark

Normalerweise müssen die Anhänger in Frankreich viel Geld bezahlen, um ihre Superstars zu sehen. Deshalb freuten sich Fans nun über die Möglichkeit, eine Karte zwischen fünf und 15 Euro zu erhalten. Dauerkarteninhaber durften sogar kostenlos vorbeischauen. Am Ende waren etwas mehr als 33.000 Zuschauer dabei. Unklar bleibt, ob die öffentliche Trainingseinheit nun öfter so stattfinden soll, oder ob es sich um eine Ausnahme handelte.

🏟📸 Découvrez les photos de la séance de travail du Paris Saint-Germain à l’occasion de l’entraînement ouvert au public au Parc des Princes. ⬇️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 24, 2023

(skysport.de) / Bild: psg.fr, E. Renard