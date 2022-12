Erstmals seit 2018: Chargers erreichen NFL-Play-offs

Die Los Angeles Chargers haben zum erstem Mal seit 2018 die Play-offs in der National Football League (NFL) erreicht. Die Chargers siegten bei den Indianapolis Colts mit 20:3 und profitierten zudem von den vorherigen Niederlagen der New York Jets, New England Patriots und Las Vegas Raiders. Dadurch hat Los Angeles einen Platz in der AFC Wild Card sicher.

Es wird der erste Auftritt der Chargers in der Postseason unter Head Coach Brandon Staley und mit Star-Quarterback Justin Herbert sein, der 2020 an sechster Position im NFL-Draft gezogen worden war.

„Ich bin wirklich stolz darauf, wie diese Saison für unser Football-Team gelaufen ist und was wir zeigen konnten, um es in die Postseason zu schaffen. Das ist wahrscheinlich das, worauf ich am meisten stolz bin“, sagte Staley: „Nicht nur darauf, dass wir dabei sind, sondern auch darauf, wie wir es geschafft haben und was nötig war, um es zu schaffen. Aber das ist erst der Anfang für uns.“

Ekeler ligaweiter Touchdown-Leader

Herbert brachte starke 25 von 31 Pässen bei seinen Passempfängern unter für 235 Yards Raumgewinn – eine Interception unterlief ihm. Matchwinner für die Chargers war jedoch Running Back Austin Ekeler, der die beiden Touchdowns erzielte. Mit 16 Touchdowns führt er die NFL wie schon in der Vorsaison an.

Die Colts mit Österreich-Export Bernhard Raimann hingegen enttäuschten neun Tage nach der historischen Niederlage nach einer 33:0-Führung gegen die Minnesota Vikings maßlos. Quarterback Nick Foles, der für Matt Ryan einsprang, kam mit seinen Pässen nur auf 143 Yards Raumgewinn, warf drei Interceptions und wurde zudem siebenmal gesacked.

(SID).

Beitragsbild: Imago.