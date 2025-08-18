Erstrunden-Aus für Grabher in der US-Open-Qualifikation

Die Vorarlbergerin Julia Grabher ist am Montag gleich in der ersten Qualifikationsrunde der Tennis-US-Open ausgeschieden.

Die 29-Jährige war gegen Dominika Salkova als Nummer 14 der Ausscheidung angetreten und unterlag der Tschechin mit 5:7,6:3,2:6. Am Dienstag (ab 17.00 Uhr MESZ) starten mit Sinja Kraus, Jurij Rodionov und Lukas Neumayer die übrigen drei genannten ÖTV-Akteure in die Qualifikation. Ihre Landsleute Filip Misolic und Sebastian Ofner stehen fix im Hauptbewerb.

(APA) Foto: GEPA