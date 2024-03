Erstrunden-Aus für Rodionov in Phoenix

Für Jurij Rodionov ist am Mittwoch in der ersten Runde des ATP-Challengers in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona gleich das Aus gekommen.

Der Top-100-Tennis-Spieler musste sich dem Kolumbianer Daniel Galan mit 4:6,4:6 beugen. Es war das erste Duell mit dem ATP-84., der zwölf Ränge vor ihm liegt. Rodionov hofft nun noch auf einen Platz im Feld des ATP-1000-Turniers in Miami.

In Phoenix ist auch noch Sebastian Ofner im Einsatz. Österreichs Nummer eins trifft als Nummer zwei gesetzt zunächst auf den Qualifikanten Terence Atmane (FRA).

(APA)

Bild: Imago