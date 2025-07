Erstrunden-Knockout! Austria scheitert überraschend in Voitsberg

Drittligist ASK Voitsberg hat am Sonntag in der ersten ÖFB-Cup-Runde für eine veritable Sensation gesorgt.

Der weststeirische Zweitliga-Absteiger eliminierte vor Heimpublikum Fußball-Bundesligist Austria Wien nicht unverdient mit 3:2 (1:1). Konnte der Favorit aus der Hauptstadt zunächst einen 0:1-Rückstand durch Treffer von Noah Botic und Maurice Malone noch drehen, so siegte der Underdog von Trainer David Preiss per Doppelschlag durch Luka Zivanovic und Martin Krienzer.

Die Voitsberger erwiesen sich von Beginn weg als unbequemer Gegner und setzten immer wieder Nadelstiche. Scheiterte Paolo Jager nach einem schnell vorgetragenen Gegenstoß noch an Austria-Goalie Mirko Kos (22.), so machte es Kapitän Andreas Pfingstner aus dem danach folgenden Corner besser und schoss aus kurzer Distanz zur Führung ein (23.). Den Gästen gelang aus dem Spiel heraus wenig Konkretes, Austria-Coach Stephan Helm reagierte und brachte nach etwas mehr als einer halben Stunde Abubakr Barry für Matteo Schablas.

Die Violetten wurden vor allem bei Standards gefährlich. Plavotic (30.) und zweimal Manfred Fischer (41., 44.) verpassten nach Eckbällen den Ausgleich. Besser machte es Botic in der Nachspielzeit, der einen Fitz-Corner per Kopf veredelte und seinen ersten Pflichtspieltreffer für die Austria erzielte (45.+1). Auch nach der Pause glänzte der Bundesligist nicht, ging aber nach einem Konter durch einen abgezockten Malone in Führung (57.).

Doppelschlag nach einer Stunde versenkte die „Veilchen“

Austria-Neuzugang Johannes Eggestein kam wenig später für den Torschützen und feierte sein Debüt in violett. Der Deutsche verschlief sofort einen Eckball und sah dabei zu, wie sein Gegenspieler Zivanovic das Leder zum 2:2 ins Tor spitzelte (63.). Doch damit nicht genug, nach einem feinen Angriff brachte Krienzer den Außenseiter wieder in Front (65.). Den Wienern gelang keine passende Antwort mehr, Barry hatte Pech und traf nur die Stange (77.).

Die Austrianer sind somit nach dem GAK der zweite Bundesligist, der heuer beim Cup-Auftakt die Segel streichen musste. Die erste Runde wird am Abend (jeweils ab 17.00) mit den Partien Wacker Innsbruck gegen Rapid (live ORF Sport +) und FC Pinzgau Saalfelden gegen den SC Röthis beendet.