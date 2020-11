Es fing mit Neuer an… Boateng & Müller mit Insta-Schlagabtausch

via

Der FC Bayern München hat durch den 3:1-Sieg gegen RB Salzburg (Spielbericht + VIDEO-Highlights) den Einzug ins Achtelfinale klar gemacht. Besonders hervorheben darf man erneut die Leistung von Manuel Neuer. Über dessen Wichtigkeit geraten Jerome Boateng und Thomas Müller in eine Diskussion.

Der FC Bayern München gewinnt mit 3:1 gegen RB Salzburg und steht damit sicher im Achtelfinale. Allerdings zeigte der Rekordmeister vor allem in Halbzeit eins eine schwache Leistung. Vor allem Torhüter und Kapitän Neuer ragte hervor und zeigte einige starke Aktionen.

Boateng über Neuer: “Er ist der Beste”

Allerdings war für Trainer Flick der Fokus zu stark auf Neuer, da dieser “zu viel” zu tun gehabt hätte. Boateng hingegen hat eine klare Meinung zu seinem Kapitän: “Bitte sprecht nie wieder über einen anderer Torwart, denn er ist der Beste.” Zuvor feierte er die vier Siege in der Champions-League-Gruppenphase und das Erreichen des Achtelfinals.

Müller allerdings will die Fähigkeiten von Neuer nicht an die große Glocke hängen und antwortete: “Der wird doch immer nur angeschossen.” Darauf hat der Abwehrspieler direkt eine Antwort mit kleiner Spitze in Richtung Müller parat: “So wie du!”

Müller ist bekannt dafür, Tore aus allen möglichen Lagen und Positionen zu erzielen. In jedem Fall schadet es nicht, einen Manuel Neuer im Tor, Jerome Boateng in der Abwehr und Thomas Müller für die Offensive zu haben.

