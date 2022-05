„Es fühlt sich richtig geil an“ – Die Stimmen zum ÖFB-Cup-Finale Salzburg vs. Ried

Beim UNIQA ÖFB-Cupfinale am Sonntag im Wörthersee Stadion setzte sich der FC Red Bull Salzburg gegen die SV Ried mit 3:0 (1:0) durch und schaffte das neunte Double in der Vereinsgeschichte.

Reaktionen nach dem Cup-Endspiel FC Red Bull Salzburg – SV Guntamatic Ried am Sonntag (via ORF 1):

Maximilian Wöber (Salzburg-Verteidiger): „Es hat sich nicht so eindeutig angefühlt, wir haben hart kämpfen müssen für jede Chance. Ried wollte es von Anfang an zu einem richtigen Kampfspiel machen, da haben wir einmal ein paar Minuten gebraucht, bis wir uns reingefunden haben. Umso länger das Spiel gedauert hat, umso mehr Chancen haben wir uns auch herausgespielt. Ich glaube, wenn man dann alle Chancen sieht, die wir verschossen haben, ist es so gerechtfertigt. Es fühlt sich richtig geil an, das werden wir heute richtig feiern.“

Andreas Ulmer (Salzburg-Verteidiger und -Kapitän): „Wir haben uns vorgenommen, ein gutes Spiel zu machen und gut reinzukommen. Das 1:0 war natürlich ein überragender Treffer von Luka, den nehmen wir gerne so mit. Aber ich glaube auch, von der Spielkontrolle waren wir wirklich gut drinnen und haben auch absolut verdient gewonnen. Es sind Momente, an die werde ich mich ewig erinnern.“

Stefan Nutz (Ried-Angreifer): „Salzburg ist verdient Cupsieger. Wenn wir da das Tor machen, können wir es noch einmal spannend machen. Wir hätten vielleicht 1:0 in Führung gehen können erste Halbzeit. Leider, aber so ist der Fußball. Wir haben die Tore nicht gemacht, und haben sie dann leider gekriegt. Unser Plan wäre gewesen, dass wir von Beginn an mutig spielen. Es war sehr schwer, die Salzburger haben sich perfekt auf uns eingestellt. Leider braucht man gegen Salzburg einen perfekten Tag, den haben wir nicht gehabt heute.“

Matthias Jaissle (Salzburg-Trainer): „Tatsächlich habe ich heute das erste Mal so richtig Druck verspürt vor einer Partie. Aber das haben wir uns in den letzten Monaten und Jahren auch erarbeitet, die Favoritenrolle war klar verteilt. Dementsprechend ist jetzt die Erleichterung schon riesig. Kompliment an Ried, sie haben das bis zum Schluss sehr, sehr gut gemacht. Sie haben versucht, die Partie immer wieder eng zu gestalten, die Zweikämpfe hart angenommen, die Räume geschlossen. Es war nicht einfach für uns. Aber wir haben es auch schon richtig gut gemacht. Natürlich haben wir das 3:0 nicht früh genug gemacht, aber in Summe war es ein sehr verdienter Sieg.“

Christian Heinle (Ried-Trainer): „Wir haben uns super verkauft. Die Niederlage heute ist irrelevant (für den Abstiegskampf in der Liga/Anm.). Wir haben gewusst, dass wir zwei Endspiele hintereinander haben, im ersten haben wir uns wie gesagt super verkauft. Diesen Schwung müssen wir mitnehmen, auch wenn es jetzt kurz danach bitter ist. Aber nächste Woche gegen Altach sind wir wieder hundertprozentig da.“

Marcel Ziegl (Ried-Mittelfeldspieler): „Beim 2:0 haben wir einen Sitzer, den sie auf der Linie klären. Ich glaube, einen Elfer hätte man eventuell geben können. Ich muss es halt machen gegen Salzburg, dann haben wir das Momentum auf unserer Seite. Das Ergebnis war zwar relativ eindeutig am Schluss, aber ich glaube, wir waren bis zum 2:0 sehr gut drinnen. Besten Dank an unsere Fans, das war ein Wahnsinn.“

