via

via Sky Sport Austria

Antonio Rüdiger spricht in ‚Meine Geschichte‘ über den Mythos und die Wirkung von Real Madrid auf ihn und auf die Fußballwelt. Mehr von Rüdiger zu sehen in der ganzen Folge – am Freitag um 21:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga.

VIDEO-HIGHLIGHTS: Real Madrid – Chelsea 2:0