Es gibt einen Favoriten: Hummels-Entscheidung naht

Für welchen Klub wird Mats Hummels in der neuen Saison auflaufen? Drei Klubs machen sich Hoffnungen. Oder wird der einstige Bundesliga-Verteidiger überhaupt noch einmal seine Fußballschuhe schnüren?

Verfolgt man dieser Tage die Social-Media-Kanäle von Mats Hummels, dann spürt man förmlich, wie sehr der ehemalige Verteidiger von Borussia Dortmund und des FC Bayern das Leben genießt.

Ein Urlaub im Süden Europas hier, eine Padel-Session mit den Freunden da. Der 35-Jährige ist sichtlich nicht in Eile, wieder auf den Fußballplatz zurückzukehren. Nach Sky-Informationen will sich Hummels aber innerhalb der kommenden sieben Tagen bezüglich seiner sportlichen Zukunft entscheiden. Hört er auf? Macht er weiter?

Zumindest dürfen sich drei europäische Klubs noch Hoffnungen auf den Weltmeister von 2014 machen. Sehr gute Chancen auf eine Verpflichtung hat derzeit RCD Mallorca. Hummels war am Mittwoch vor Ort und verhandelte mit dem LaLiga-Klub.

Zwei weitere Klubs interessiert

Sky weiß, dass neben Mallorca noch LaLiga-Konkurrent Real Sociedad San Sebastian sowie Brighton & Hove Albion aus der Premier League im Rennen sind.

Die Engländer mit dem ehemaligen St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler als neuer starker Mann an der Seitenlinie haben zumindest alles in die Waagschale geworfen, um Hummels vom Projekt an der englischen Meeresküste – eine Zugstunde südlich von London – zu überzeugen.

Die Entscheidung des Weltmeisters von 2014 ist zum aktuellen Zeitpunkt noch völlig offen. Die Tendenz geht zwar derzeit in Richtung Karrierefortsetzung. Aber es würde auch nicht verwundern, wenn Hummels innerhalb der nächsten sieben Tagen beschließt, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen.

(sport.sky.de)/Bild: Imago