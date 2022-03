„Es ist nur einmal live“ – So zeigt Sky Sport F1 die neue Formel 1 Saison ab dem kommenden Wochenende

Saisonstart in Bahrain ab dem 17. März live auf Sky Sport F1

Live am ersten Rennwochenende in Bahrain für Sky Sport F1 vor Ort: Die Sky Experten Timo Glock und Ralf Schumacher, Kommentator Sascha Roos sowie Reporterin Sandra Baumgartner und Moderator Peter Hardenacke

Für alle Sky Q Kund:innen zeigt Sky doppelt so viele Live-Stunden in der Saison in bester Ultra-HD Bildqualität und alle Rennen künftig in brillianter UHD/HDR-Qualität

Für ein individuelles Rennerlebnis: Zahlreiche innovative Funktionen für Sky Q Kund:innen wie On-Board-Kameras, Pitlane-Channel, „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion

Umfassende Berichterstattung zur Formel 1® auf Sky Sport News und digital auf skysportaustria.at sowie auf Facebook, Instagram und Twitter

Eine neue Ausgabe des Podcasts „Backstage Boxengasse“ am Dienstag verfügbar

Wien, 14. März 2022 – Die letzten Testfahrten sind absolviert, nun geht die Formel 1 endlich in ihr erstes Saisonrennen 2022. Dank neuer Regeln und neuer Autos dürfen sich Fans auf eine spannende Saison freuen, deren Verlauf nach den Tests völlig offen scheint. Während Mercedes und Lewis Hamilton derweil noch an so mancher Stelle mit den veränderten Gegebenheiten hadern, konnten Red Bull Racing mit Weltmeister Max Verstappen ebenso überzeugen wie Ferrari und McLaren. Wer wohl nach dem Wüstenkurs in Bahrain ganz oben auf dem Treppchen stehen wird?





Sky ist an diesem Wochenende hautnah dabei und überträgt den Großen Preis von Bahrain live. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen.



Starkes Sky Sport F1 Team beim Saisonstart

Auch in der neuen Saison setzt Sky auf seine bewährte Formel 1 Crew: Sascha Roos wird alle Sessions der Formel 1® auf Sky live kommentieren. An seiner Seite wird immer mindestens ein Experte die Rennwochenenden am Mikrofon begleiten. Beim Saisonstart in Bahrain werden sowohl Timo Glock als auch Ralf Schumacher im Einsatz sein. Die Moderation aller Rennwochenenden übernimmt Peter Hardenacke. Sandra Baumgartner führt die Interviews und holt regelmäßig viele Stimmen der Fahrer und Teamverantwortlichen ein. Analyse-Experte Leo Lackner wird während der Live-Übertragungen anhand von Echtzeit-Daten wieder das Renngeschehen einordnen.



Darüber hinaus profitieren die Zuschauer:innen auf Sky erneut von der geballten Produktionsstärke des europäischen Sky Sport F1 Teams. Für die gemeinsame Produktion ist ein großes Team für Sky vor Ort. Durch die enge Zusammenarbeit mit Sky UK und Sky Italia werden die Zuschauer:innen in Österreich und Deutschland im Rahmen der Berichterstattung auch Interviews und Einschätzungen aus den englischen und italienischen Übertragungen sehen.



Sky Sport F1: „Dein Zuhause für Motorsport“

Auf dem Non-stop Motorsportsender Sky Sport F1 zeigt Sky mehr Motorsport live als jemals zuvor. Dazu gehören alle Formel 1® Sessions vom ersten Training bis zum Rennen am Sonntag inklusive der Pressekonferenzen sowie alle Sessions der Formel 2 und Formel 3 und alle Rennen des Porsche Supercup und der W Series live. Zusätzlich zeigt Sky Sport F1 ab dieser Saison erstmals auch die NTT IndyCar Series – alle 17 Rennen live & exklusiv.



Bereits 90 Minuten vor dem Rennstart meldet sich das Sky Sport F1 Team mit den Vorberichten.



Neben den Live-Rennen bietet Sky Sport F1 außerdem viel spannenden Motorsport-Content. Dazu gehören Serien und Dokumentationen wie etwa die Sky Original Dokumentation „Cockpit? Nur gegen Cash! Der beschwerliche Weg in die Formel 1“. Saisonbegleitend zeigt Sky auch wieder das 30-minütige Technikmagazin „GP Confidential“. Das Format liefert in insgesamt 25 Episoden exklusive Einblicke in technische Details, die für den Erfolg oder Misserfolg eines Formel 1® Teams am Rennwochenende entscheidend waren.





Die Formel 1® auf Sky Q: Alles an einem Ort und viel mehr UHD

Die Zuschauer:innen können sich on Demand auf Sky Q und Sky Go immer das Beste der Formel 1 und des Motorsports ansehen, wann es ihnen passt. Mit zahlreichen innovativen Funktionen wie 20 On-Board-Kameras aller Fahrer, dem „Pitlane Channel“ und der smarten „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion können die Zuschauer:innen weiterhin ihr Rennerlebnis individuell gestalten. Zudem können die Sky Kund:innen Highlight-Videos aller Sessions und die besten Klassiker-Rennen jederzeit mit Sky Q abrufen.



Sämtliche Rennen und ausgewählte Qualifyings gibt es auch in ultrascharfer Ultra HD HDR Bildqualität und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens. Zudem wird Sky die Anzahl an Live-Stunden in UHD verdoppeln und künftig ausgewählte Rennwochenenden komplett in bester UHD-Bildqualität übertragen.



Abseits der Live-Rennen: Previews, Highlights, Analysen und Interviews Non-Stop aus Bahrain auf Sky Sport F1 und Sky Sport News

Das Rennwochenende wird eingeläutet mit der Preview-Show „Warm-up – das Motorsport Spezial“. Sandra Baumgartner wird sich am Donnerstag um 16:30 Uhr aus Bahrain melden, um mit Interviewgästen über die brennendsten Themen und die letzten Entwicklungen bei den Formel 1 Teams zu sprechen.



Die Analyse-Show am Montag um 13:00 Uhr auf Sky Sport News schließt das Rennwochenende ab. Dabei wird Moderator Noah Pudelko die spannendsten Ereignisse des Formel 1 Wochenendes analysieren und aufarbeiten.



Sky bietet ein echtes 360-Grad Formel 1® Erlebnis mit mehr digitalem und Social Content zur Formel 1® und zum Motorsport als jemals zuvor. Mit der umfassenden Berichterstattung auf Sky Sport News und dem digitalen Angebot auf skysportaustria.at, dem wöchentlichen Podcast „Backstage Boxengasse“ sowie den Social-Media-Kanälen von Sky Sport bleiben die Motorsportfans immer auf dem neuesten Stand.





Sendeplan für den Großen Preis von Bahrain live auf Sky Sport F1:



Donnerstag, 17.3.:

16:30 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ (auch auf Sky Sport News)



Freitag, 18.3.:

09:25 – 10:15 Uhr: Formel 3 – Training

10:35 – 11:30 Uhr: Formel 2 – Training

11:30 – 12:45 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Fahrer

12:45 – 14:25 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

14:25 – 15:00 Uhr: Formel 3 – Qualifying

15:45 – 17:25 Uhr: Formel 1 – 2. Freies Training

17:25 – 18:00 Uhr: Formel 2 – Qualifying



Samstag, 19.3.:

10:40 – 11:45 Uhr: Formel 3 – 1. Rennen

12:45 – 14:30 Uhr: Formel 1 – 3. Freies Training

14:30 – 15:30 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

15:30 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Qualifying

17:30 – 18:40 Uhr: Formel 2 – 1. Rennen

18:40 – 19:15 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Qualifying



Sonntag, 20.3.:

09:40 – 10:45 Uhr: Formel 3 – 2. Rennen

11:30 – 12:55 Uhr: Formel 2 – 2. Rennen

14:30 – 15:55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

15:55 – 17:45 Uhr: Formel 1 – Rennen

17:45 – 18:30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

18:30 – 19:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Rennen

19:00 – 19:30 Uhr: Formel 1 – Ted’s Notebook: Bahrain



Montag, 21.3.:

13:00 – 13:30 Uhr: Analyse-Show (auch auf Sky Sport News, Wdhlg. um 17:00 und 21:00 Uhr)

Artikelbild: Imago