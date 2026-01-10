„Es ist peinlich!“: Glasner nach historischer Pleite ratlos

Für Oliver Glasners Crystal Palace hat es in Runde drei des englischen Fußball-FA-Cups eine Blamage gesetzt. Der Titelverteidiger schied am Samstag bei Sechstligist Macclesfield FC mit 1:2 aus.

Die nicht in Bestbesetzung angetretenen Londoner gerieten vor 5.348 Zuschauern durch Tore von Paul Dawson (43.) und Isaac Buckley-Ricketts (60.) 0:2 in Rückstand, der Treffer von Yeremy Pino (90.) kam zu spät. „Es ist peinlich“, erklärte Glasner nach der Partie. „Alle sind enttäuscht.“

In der Vorsaison hatte der Oberösterreicher Crystal Palace durch einen sensationellen FA-Cup-Finalsieg über Manchester City zum ersten großen Titel in der Vereinsgeschichte geführt. Nun folgte die Ernüchterung. „Ich habe keine Erklärung für das, was ich heute gesehen habe. Es ist wirklich verrückt, nach dem Triumph im FA Cup jetzt hier zu verlieren. Aber Glückwunsch an Macclesfield“, gestand Glasner bei Palace TV. „Die Spieler sind frustriert. Wir haben nicht unsere Leistung gebracht. Das tut uns leid.“

Er werde nun einige Änderungen durchführen, kündigte der 51-jährige Coach an. Crystal Palace ist seit neun Bewerbspartien sieglos, die Cup-Pleite gegen das von John Rooney gecoachte Macclesfield ist allerdings der bisher größte Tiefschlag in dieser Saison. „Ich finde, wir haben den Sieg verdient. Ich könnte nicht stolzer auf die Jungs sein“, sagte der jüngere Bruder von Ex-Manchester-United-Star Wayne Rooney im BBC-Interview. Macclesfield habe sich „in die Geschichtsbücher des FA Cup“ geschrieben – mit einem „der größten Außenseitersiege aller Zeiten“, schrieb die britische Zeitung „Guardian“.

Historisches Macclesfield

Macclesfield ist das erste sogenannte „Non-League-Team“ seit 117 Jahren, das den amtierenden FA-Cup-Champion eliminiert. Damals gelang dies Crystal Palace gegen die Wolverhampton Wanderers. Als „Non-League-Teams“ werden in England Mannschaften bezeichnet, die – zumeist semiprofessionell – unterhalb der ersten vier Ligen spielen. Die Rooney-Truppe kickt aktuell in der National League North.

Keine Probleme hatte unterdessen Manchester City, das daheim Drittligist Exeter City mit 10:1 abfertigte. Der am Freitag verkündete Neuzugang Antoine Semenyo trug dabei gleich seine neuen himmelblauen Farben und erzielte ein Tor. Aston Villa gewann bei Tottenham 2:1, Spurs-Verteidiger Kevin Danso spielte durch.

