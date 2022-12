„Es ist schwer, Worte zu finden“: Brasilien nach WM-Aus schockiert

Brasilien ist am Freitagnachmittag im Viertelfinale gegen Kroatien aus dem WM-Turnier in Katar ausgeschieden. Als Topfavorit ging man in dieses Turnier, nun verabschiedet man sich nach einem Krimi im Elfmeterschießen.

Viele Hoffnungen haben sich die Brasilianer dieses Mal gemacht, bereits im Viertelfinale ist aber nun Schluss für die Selecao. Dementsprechend schockiert sind die Spieler der brasilianischen Nationalmannschaft.

Die Reaktionen zum Spiel:

Zlatko Dalic (Kroatien-Teamchef): „Das ist nur für die Menschen in Kroatien. Das ist einer der größten Siege für unser Land. Es war ein großartiges Spiel von der ersten bis zur letzten Minute. Wir haben den großen Favoriten ausgeschaltet. Das ist aber nicht das Ende für uns, wir müssen so weitermachen. Jeder hat sein Bestes gegeben. Danke auch an alle auf der Bank, die auch mit diesem Nationalteam mitleben. Mit unseren dreieinhalb Millionen Einwohnern stehen wir nun zum zweiten Mal in Folge im Halbfinale. Diese Jungs sind nicht normal.“

Dominik Livakovic (Kroatien-Torhüter): „Zuallererst sind wir erfahren und wir sind als Kämpfer erzogen worden. Wir scheuen keine Mühen, wir geben unser Bestes. Und das ist das Erfolgsrezept.“

Dejan Lovren (Kroatien-Verteidiger): „Das ist definitiv etwas Spezielles, gegen den Favoriten zu gewinnen. Sie sind ein fantastisches Team. Wir haben uns in der der zweiten Hälfte der letzten 15 Minuten gesagt: Nur nicht den Glauben verlieren. Wir wussten, dass wir zurück kommen können, egal was es kostet.“

Thiago Silva (Brasilien-Kapitän): „Das ist ganz schwierig, man hat keine Worte. Das tut sehr weh. Ich hätte gern den Pokal in die Höhe gehalten. Es war einfach unglücklich und es ist wahnsinnig schwer. Aber wir schauen nach vorn und stehen wieder auf.“

Casemiro (Brasilien-Mittelfeldspieler): „Jede Niederlage tut weh, besonders wenn du ein Ziel, einen Traum hast und vier Jahre Arbeit auf diesen Moment hinauslaufen. Es ist schwer, Worte zu finden. Wir hatten es in der Hand und es ist uns entglitten. Es ist ein harter Moment, aber wir müssen damit abschließen. Das Leben muss weitergehen.“

(APA)/Bild: IMAGO