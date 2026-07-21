„Es war enorm wichtig“ – Die Stimmen zum Sturm-Sieg

Sturm Graz hat den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde der UEFA Champions League vor Augen. Die Reaktionen zum Hinspiel der UEFA Champions League-Qualifikation Sturm Graz gegen Heart of Midlothian, via ORF:

Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Es ist ein Produkt einer richtig guten Mannschaftsleistung. Wir sind über das Kollektiv gekommen. Wie wir in der zweiten Halbzeit noch einmal den Turbo eingeschaltet haben und spektakuläre Minuten abgeliefert haben – da hat das Stadion gebrannt und es hat Spaß gemacht, von außen zuzuschauen. In der ersten Halbzeit sind wir nicht so ins Pressing gekommen, wie wir das wollten. Das haben wir in der Halbzeit gelöst. Dadurch sind wir in das Sturm-Spiel gekommen, wo wir am Vorderfuß waren, aktiv waren und viele Ballgewinne hatten. In Umschaltmomenten waren wir schon gnadenlos. Heute brauchen wir kein Haar in der Suppe suchen. Fakt ist, vielleicht waren wir heute keine vier Tore besser. Wir müssen uns auf Rückspiel vorbereiten, auf eine spezielle Atmosphäre. Der Gegner hat nichts mehr zu verlieren.“

Jürgen Heil (Sturm-Torschütze): „Das Ergebnis ist deutlicher, als das Spiel war. Wir wussten, dass es eine enge Partie wird. In den 15 Minuten (nach der Pause, Anm.) haben wir sie aufgefressen, das war der Unterschied. Wir sind schon teilweise eine neue Mannschaft. Wir hatten am Anfang Probleme, das Tor hat uns Sicherheit gegeben. Die Schotten sind schon eine spielstarke Mannschaft.“

Jon Gorenc Stankovic (Sturm-Kapitän): „Wir sind nicht gut ins Spiel gestartet. Das erste Tor hat uns richtig geholfen, wir haben zu unserem Spiel gefunden. Wir haben eiskalt die Chancen genutzt. Aber wir dürfen nicht vergessen, es waren nur die ersten 90 Minuten. Der Druck war natürlich da. Man startet sofort mit 100 Prozent in die Saison, wir mussten gewinnen. Es war enorm wichtig.“