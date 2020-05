“Es wird sauschwer“: BL-Aufsichtsratsvorsitzender Thonhauser dennoch optimistisch

Der Aufsichtsratsvorsitzende der tipico Bundesliga und Präsident des FC Flyeralarm Admira, Philip Thonhauser, war in unserer neuesten Podcast-Ausgabe zu Gast. Im Gespräch mit Sky-Moderator Thomas Trukesitz äußert sich Thonhauser u.a. zu einem Neustart der österreichischen Bundesliga.

Eine außerordentliche Hauptversammlung der Bundesliga wird am 7. Mai per Videokonferenz abgehalten. Laut Thonhauser befindet man sich im Moment in einer “kritischen Phase, wo man noch nicht weiß, in welcher Form der Spielbetrieb fortgesetzt werden kann”. Thonhauser hofft, dass man bei der Aufsichtsratssitzung und Hauptversammlung “Konzepte und Lösungen präsentieren wird können.” Der Präsident des FC Flyeralarm Admira betont, “es wird sauschwer” werden – doch er gibt sich optimistisch.

Man blickt natürlich auch nach Deutschland, wie dort die Pläne für eine Fortsetzung der Deutschen Bundesliga aussehen werden. Die Saison in der heimischen Liga wird frühestens Ende Mai fortgesetzt.

Thonhauser ist seit 2015 Admira-Präsident und seit 2018 auch im Aufsichtsrat der Liga vertreten. Im August 2019 wurde er zum Nachfolger von Wacker Innsbrucks Clubchef Gerhard Stocker als Aufsichtsratsvorsitzender bestellt.

Hier die ganze Folge DAB I Der Audiobeweis #70 mit Philip Thonhauser zum Nachhören:

Beitragsbild: GEPA