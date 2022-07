Espanyol-Stürmer zum FC Bayern?

via

via Sky Sport Austria

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona, wird der FC Bayern München zeitnah mit Mathys Tel einen neuen Stürmer präsentieren. Der erst 17-Jährige könnte zwar bis zu 28,5 Millionen Euro Ablöse kosten, aber ist natürlich noch kein adäquater Ersatz für den zweimaligen Weltfußballer. Ohnehin ist unklar, ob die Münchner für die Sturmspitze nochmals auf dem Transfermarkt tätig werden.

Die katalanische Zeitung Ara meldet nun aber, dass die Münchner sich mit Raul de Tomas von Espanyol Barcelona beschäftigen. Der 27-Jährige erzielte in der abgelaufenen Saison für die Katalanen immerhin 17 Treffer in 34 LaLiga-Spielen, wäre also sicherlich kein Schnäppchen,

Bei Espanyol soll man sich Klaren darüber sein, dass die festgeschriebene Ausstiegsklausel von 75 Millionen Euro utopisch ist, aber rund 40 Millionen Euro will der Klub für den Torjäger schon haben.

(skysport.de) / Bild: Imago