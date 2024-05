Espargaro kündigt Karriereende an

Der spanische MotoGP-Pilot Aleix Espargaro hört am Saisonende nach 14 Jahren in der Königsklasse auf. Das kündigte der Aprilia-Pilot vor seinem Heimrennen am Wochenende in Barcelona (streame das Rennen mit dem Sky X-Traumpass) an.

Der 34-Jährige hat in seiner langen Karriere drei MotoGP-Siege gefeiert, beste WM-Platzierung war Rang vier 2022. In der laufenden Saison ist der Familienvater Achter.

„Es war ein tolles Abenteuer, ich hatte viel Spaß. Ich bin erleichtert und war noch nie so glücklich“, sagte Espargaro unter Tränen. Seit seinem Debüt in der Königsklasse im Jahr 2009 hat der Pilot aus Granollers, das nur wenige Kilometer von der Rennstrecke vor den Toren Barcelonas entfernt liegt, 238 Grands Prix bestritten.

Espargaro macht 2025 Platz

Erst 2022 feierte der Vater von Zwillingen den ersten Sieg, im Vorjahr triumphierte er erstmals beim Großen Preis von Katalonien. Sein jüngerer Bruder Pol (32) fuhr bis zur vergangenen Saison auch in der MotoGP.

Durch den Rückzug von Aleix Espargaro, der 2004 seine WM-Premiere in der 125er-Klasse gegeben hatte, wird für 2025 ein interessanter Platz frei. Noch keinen Vertrag für die nächste Saison haben etwa der sechsmalige MotoGP-Champion Marc Marquez und WM-Spitzenreiter Jorge Martin (beide Spanien/Ducati).

(SID) / Bild: Imago