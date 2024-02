Die Spielpaarungen im Achtelfinale der UEFA Europa League stehen fest. Der SC Freiburg mit dem ÖFB-Trio Michael Gregoritsch, Philipp Lienhart und Junior Adamu trifft in der Runde der letzten 16 Mannschaften auf den Vorjahressieger der Conference League West Ham United. Das hat die Auslosung am Freitag in Nyon ergeben.

Dieses Duell gab es bereits in der Gruppenphase der laufenden Saison. Beide Duelle gingen an die Engländer. Das Heimspiel verlor Freiburg knapp mit 1:2, das Duell bei West Ham ging mit 2:0 an die Gastgeber.

Leverkusen, Milan, Liverpool um Viertelfinal-Einzug

Der große Favorit FC Liverpool trifft im Achtelfinale auf Sparta Prag. Für den deutschen Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen geht es gegen Qarabag. Die AC Milan trifft auf Slavia Prag.

Freiburg und Gregoritsch setzten sich im K.o.-Playoff in einem ÖFB-Duell gegen RC Lens und Kevin Danso durch.

Die Paarungen im Europa-League-Achtelfinale

Sparta Prag – FC Liverpool

Olympique Marseille – FC Villarreal

AS Roma – Brighton and Hove Albion

Benfica Lissabon – Glasgow Rangers

SC Freiburg (Michael Gregoritsch, Philipp Lienhart, Junior Adamu) – West Ham United

Sporting CP – Atalanta Bergamo

AC Milan – Slavia Prag

Qarabag FK – Bayer Leverkusen

Die Hinspiele finden am Donnerstag den 7. März 2024 statt. Eine Woche später, am 14. März 2024, geht es in den Rückspielen um die Entscheidung, welche Teams ins Viertelfinale der Europa League aufsteigen.

