Gregoritsch schießt Freiburg ins EL-Achtelfinale

ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch schießt den SC Freiburg nach Verlängerung ins Achtelfinale der UEFA Europa League!

Der in der zweiten Halbzeit beim Stand von 0:2 gegen den RC Lens eingewechselte Steirer war zunächst einer der Hauptdarsteller bei der Aufholjagd der Breisgauer, ehe er beim 3:2 nach Verlängerung den entscheidenden Treffer in der 99. Minute schoss. Bei Lens fehlte der gesperrte Kevin Danso in der Innenverteidigung. Das Hinspiel in Nordfrankreich war torlos geblieben.

Philipp Lienhart fehlte bei Freiburg weiter verletzt, Junior Adamu saß auf der Bank. David Pereira (28.) und Elye Wahi (45.+2) brachten Lens gegen zunächst schwache Hausherren voran, ehe die Freiburger mit dem eingewechselten Gregoritsch im Sturmzentrum aufkamen.

Roland Sallai (67.) gelang das Anschlusstor, der Ungar erzwang in der 92. Minute schließlich auch eine Verlängerung. Gregoritsch fand noch tief in der Nachspielzeit eine gute Möglichkeit per Kopf vor, ehe er seinen vierten Treffer im sechsten Europa-League-Auftritt erzielte. Der 29-Jährige wollte per Kopf auf Sallai verlängern, schuf sich dabei aber selbst die ideale Vorlage und vollendete souverän.

Die Auslosung der Achtelfinal-Duelle morgen ab 12 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 und im Livestream auf skysportaustria.at!

Die Tore im Video:

0:1 – David Pereira da Costa (28.)

0:2 – Elye Wahi (45.+2)

1:2 – Roland Sallai (67.)

2:2 – Roland Sallai (90.+3)

3:2 – Michael Gregoritsch (99.)

(Red.)/Bild: Imago