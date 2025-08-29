Europa-League-Auslosung: Das sind die Salzburg-Gegner in der Ligaphase

Die Auslosung der Europa League-Ligaphase in Monaco hat dem FC Salzburg viele interessante Gegner beschert.

Der Vizemeister trifft u.a. auf den FC Porto, Aston Villa und Olympique Lyon. Der erste Spieltag findet Mitte September (24.-25.) statt.

Die „Bullen“ befanden sich gemeinsam mit der AS Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, OSC Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis und Aston Villa im ersten Lostopf. Neben Salzburg nimmt auch Sturm Graz an der Europa League teil.

Überblick: Die acht EL-Gegner von Salzburg

FC Porto (H)

Aston Villa (A)

Ferencvaros (H)

Olympique Lyon (A)

FC Basel (H)

SC Freiburg (A)

Go Ahead Eagles (H)

FC Bologna (A)

