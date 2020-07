Europa League: Das sind die Viertelfinal- und Halbfinal-Paarungen

Sollte sich der Bayer Leverkusen nach dem 3:1-Hinspielsieg gegen die Glasgow Rangers für das Viertelfinale der Europa League qualifizieren, trifft der Werksklub auf den Sieger aus Inter Mailand/FC Getafe. Der Sieger aus VfL Wolfsburg-Schachtjor Donezk spielt gegen den Sieger aus Eintracht Frankfurt/FC Basel.

Das ergab die Auslosung am Freitag im schweizerischen Nyon am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Viertel-, Halb- und Finale werden als K.-o.-Turnier in Nordrhein-Westfalen ausgetragen, ohne Zuschauer. Alle Duelle werden in einem einzigen Spiel entschieden. Spielorte sind das RheinEnergieStadion in Köln (Endspielort), die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg, Düsseldorfs Merkur Spiel-Arena und Schalkes Veltins-Arena.

Die Viertelfinal-Paarungen im Überblick:

Sieger VfL Wolfsburg/Schachtjor Donezk vs. Sieger Eintracht Frankfurt/ FC Basel

Sieger LASK/Manchester United vs. Sieger Istanbul Basaksehir/ FC Kopenhagen

Sieger Inter Mailand/ FC Getafe vs. Sieger Glasgow Rangers/ Bayer Leverkusen

Sieger Olympiakos/Wolverhampton Wanderers vs. Sieger FC Sevilla/ AS Roma

Die Halbfinal-Paarungen im Überblick:

Sieger aus Viertelfinale 4 vs. Sieger aus Viertelfinale 2

Sieger aus Viertelfinale 3 vs. Sieger aus Viertelfinale 1

Der LASK ist als einziger österreichischer Vertreter noch im Bewerb dabei. Im Achtelfinal-Hinspiel setzte es allerdings eine 0:5-Heimpleite gegen Manchester United. Das Rückspiel steigt am 5. oder 6. August im Old Trafford.

