Europa-League-Lostöpfe fix: Sturm und Rapid in Topf vier

via

via Sky Sport Austria

In der UEFA Europa League steht die Auslosung der Gruppenphase an: Mit Rapid Wien und Sturm sind zwei österreichische Vertreter mit dabei. Die Auslosung findet um 12 Uhr in Istanbul statt.

Die Lostöpfe im Überblick

Topf 1: Olympique Lyon, SSC Neapel, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio Rom, Olympiakos Piräus, AS Monaco, Sporting Braga

Topf 2: Celtic Glasgow, Eintracht Frankfurt, Roter Stern Belgrad, Leicester City, Glasgow Rangers, Lokomotive Moskau, KRC Genk, PSV Eindhoven

Topf 3: Olympique Marseille, Ludogorez Rasgrad, West Ham United, Real Sociedad San Sebastian, Betis Sevilla, Fenerbahce Istanbul, Spartak Moskau, Sparta Prag

Topf 4: Rapid Wien, Galatasaray Istanbul, Legia Warschau, FC Midtylland, Ferencvaros Budapest, Royal Antwerpen, Sturm Graz, Bröndby IF

„Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga, alle UEFA Bewerbe sowie die Premier League live nur auf Sky – jetzt Sky sichern und den besten Live-Sport für nur €25 pro Monat genießen.“

(SID)

Bild: Imago