Europa-League-Playoff: Das sind die möglichen Gegner von Austria Wien

via

via Sky Sport Austria

Austria Wien ist zwei Spiele vom Einzug in die Gruppenphase der Europa League entfernt. Im Europa-League-Playoff am 18. und 25. August treffen die Veilchen auf ein siegreiches Team der 3. EL-Qualifikationsrunde, die zuvor am 4. und 11. August ausgespielt wird.



Die Austria ist aufgrund der Platzierung in der Liga und dem UEFA-Koeffizienten als Team mit der „Priorität 1“ eingestuft und steigt daher erst in den EL-Playoffs ein.

Aus diesen insgesamt sieben Duellen der 3. Qualirunde ergibt sich der mögliche Gegner für die Austria.

Malmö FF (Schweden) – Düdelingen (Luxemburg)

Shamrock Rovers (Irland) – FK Shkupi (Nordmazedonien)

Linfield FC (Nordirland) – FC Zürich (Schweiz)

Olympiakos Piräus (Griechenland) – Slovan Bratislava (Slowakei)

NK Maribor (Slowenien) – HJK Helsinki (Finnland)

AEK Larnaka (Zypern) – Partizan Belgrad (Serbien)

Fenerbahce Istanbul (Türkei) – FC Slovacko (Tschechien)

Der Sieger der Playoff-Runde nimmt an der Gruppenphase der UEFA Europa League teil. Die Verlierer steigen in die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League ab. Die Auslosung der Playoffs findet am 2. August statt.

Bild: GEPA