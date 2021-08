Europa-League-Playoff: Gegner von Sturm Graz steht fest

via

via Sky Sport Austria

Der SK Sturm Graz muss im Playoff der Europa League keine weite Reise antreten. Die Steirer treffen auf den slowenischen Vertreter NS Mura.

Der aktuell Neunte der slowenischen Liga setzte sich in der dritten Qualifikationsrunde nach einem torlosen Heim-Remis dank eines 1:0-Auswärtserfolgs gegen den FK Zalgiris Vilnius aus Litauen durch. Das entscheidende Tor erzielte Verteidiger Ziga Kous (14.).

Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer absolviert zuerst das Auswärtsspiel (19.8.) in Murska Sobota, eine Woche später kommt es zum Rückspiel (26.8.). Scheitert Sturm an den Slowenen, geht es immerhin in der Europa-Conference-League-Gruppenphase weiter.

Rapid trifft im Europa-League-Playoff auf Sorja Luhansk aus der Ukraine.

Artikelbild: GEPA