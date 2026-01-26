Europa League Playoffs: Auslosung LIVE auf Sky Sport Austria

Am 30. Januar findet die Auslosung für die Playoffs der K.-o.-Phase der UEFA Europa League statt. Alle Informationen zur Übertragung, dem Ablauf und den Teams findest du in diesem Artikel.

Nach dem 8. Spieltag der Ligaphase wird ausgelost: An der Auslosung nehmen die Mannschaften teil, die in der Ligaphase der Europa League die Plätze 9 bis 24 belegt haben – die acht besten Teams der Ligaphase qualifizieren sich automatisch für das Achtelfinale.

Alle Infos zur Auslosung gibt es im folgenden Überblick.

Europa League: Wann findet die nächste Auslosung der Europa League statt?

Die Auslosung der Playoffs der K.-o.-Phase der UEFA Europa League 2025/26 findet am Freitag, den 30. Januar um 13:00 Uhr statt.

Europa-League-Auslosung 2025/2026: Übertragung

Hier auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App könnt Ihr die Auslosung der Europa League live hier im kostenlosen Stream verfolgen. Außerdem gibt es die EL-Auslosung live im TV auf Sky Sport Austria 1.

Europa League 2025/2026: So läuft die Auslosung ab

Die Gewinner aus den Playoffs bekommen einen von jeweils zwei möglichen Gegnern für das Achtelfinale zugelost. Beide möglichen Gegner stehen für alle Paarungen bereits fest.

Wo wird die Auslosung der Europa League übertragen?

Sky Sport überträgt die Ziehung LIVE im kostenlosen Livestream hier auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App, sowie im TV auf Sky Sport Austria 1!

Wo findet die EL-Auslosung statt?

Das Haus des Europäischen Fußballs in Nyon in der Schweiz ist wie gewohnt der Austragungsort für die Auslosung.

Wie läuft die EL-Auslosung ab?

Die Paarungen für die Play-offs der K.-o.-Phase ergeben sich durch eine Auslosung nach folgenden zwei Grundsätzen:

Die Klubs werden anhand ihrer Platzierungen am Ende der Ligaphase zu vier gesetzten Paaren (Vereine auf den Plätzen 9 und 10, 11 und 12, 13 und 14 sowie 15 und 16) und vier ungesetzten Paaren (Plätze 17 und 18, 19 und 20, 21 und 22 sowie 23 und 24).

Die Klubs in jedem gesetzten Paar werden in die K.-o.-Phase gelost, wo sie gegen die Vereine in jedem ungesetzten Paar antreten: Klubs 9 oder 10 gegen Vereine 23 oder 24, 11 oder 12 gegen 21 oder 22, 13 oder 14 gegen 19 oder 20 und 15 oder 16 gegen 17 oder 18.

Können Teams aus dem gleichen Verband in den Play-offs der K.-o.-Phase der Europa League aufeinandertreffen?

Ja, in den Play-offs der K.-o.-Phase können Mannschaften auf andere Teams aus demselben nationalen Verband treffen. Die Teams könnten auch auf Gegner treffen, gegen die sie bereits in der Ligaphase gespielt haben.

Wann finden die Spiele in den Play-offs der K.-o.-Phase statt?

Es werden zwei Spiele gespielt, wobei die gesetzte Mannschaft grundsätzlich das Rückspiel zu Hause bestreitet. Die Spiele finden donnerstags statt.

Hinspiele: 19. Februar 2026

Rückspiele: 26. Februar 2026

Bei Stadion- oder Stadtkonflikten werden die Spiele gemäß den von der UEFA-Kommission für Klubwettbewerbe festgelegten Grundsätzen für Stadion- und Stadtkonflikte gelöst. Die UEFA wird den Spielplan mit den Terminen und Anstoßzeiten nach der Auslosung bestätigen.

Die acht Klubs, die sich in den Play-offs durchsetzen, ziehen in die Runde der letzten 16 ein. Deren Auslosung findet am Freitag, den 27. Februar 2026, statt.

Wann findet die K.-o.-Phase der Europa League 2025/26 statt?

Auslosung von Achtel-, Viertel- und Halbfinale: 27. Februar 2026

Achtelfinale: 12. & 19. März 2026

Viertelfinale: 9. & 16. April 2026

Halbfinale: 30. April & 7. Mai 2026

Finale: 20. Mai 2026 (Istanbul)

Europa League 2025/26: Auslosungen Termine

Europa-League-Spielplan 2025/26: Road to Istanbul

Wann findet das UEFA Europa League Finale statt?

Das Finale der Europa-League-Saison 2025/26 findet in der kommenden Spielzeit im Besiktas Stadion in Istanbul statt.

