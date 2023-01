via

via Sky Sport Austria

Nach den zwei österreichischen Siegen am Mittwoch bei Ski-Europacup-Abfahrten der Frauen in Zauchensee hat es auch am Donnerstag einen heimischen Erfolg gegeben.

Michaela Heider führte im Super-G einen Dreifachsieg vor Sabrina Maier und Michelle Niederwieser an.

(APA)

Artikelbild: GEPA