Unzweifelhaft ist Red Bull Salzburg Österreichs hellster Stern am Europacup-Firmament. Die „Bullen“ erspielten in den vergangenen rund zehn Jahren den Löwenanteil an den rot-weiß-roten Punkten für die UEFA-Fünfjahreswertung und lieferten so auch einen wichtigen Beitrag zum Champions-League-Fixplatz von Sturm Graz. Seit Salzburg in der Königsklasse antritt, ist der Beitrag allerdings nicht mehr so gewichtig. Andere Clubs haben nachgezogen.

Betrachtet man die vergangenen zehn Europacupsaisonen, ist das Bild recht klar. In der ersten Hälfte dieser Periode sammelte Salzburg, das damals regelmäßig in der Europa League antrat, 69,5 Punkte. Höhepunkt war die Saison 2017/18, in der nach erreichtem EL-Halbfinale 26 Zähler zu Buche standen. Seit der Saison 2019/20, als die „Bullen“ erstmals die Bühne der Königsklasse betraten, tat man sich angesichts größerer Gegner freilich schwerer. Seit damals wurden nur noch 56 Punkte eingefahren. Am meisten waren es mit 19 in der Saison 2021/22, als man bis ins CL-Achtelfinale vorstieß.

Nicht nur Salzburg: Andere Vereine ziehen nach

Auf einzelne Clubs bezogen ist Salzburg freilich nach wie vor ein wichtiger Punktelieferant für die Fünfjahreswertung, die über die Setzung der Teams in den einzelnen Bewerben entscheidet. Im Vergleich zum Rest der rot-weiß-roten Meute ist man aber deutlich zurückgefallen. Betrug Salzburgs Anteil an den Punkten zwischen 2014/15 und 2018/19 noch rund 52 Prozent, fiel dieser Wert in den folgenden fünf Saisonen auf ca. 34 Prozent.

Dreimal trat Salzburg in diesem Zeitraum nicht als der fleißigste Punktesammler in Erscheinung. 2019/20 und 2020/21 war es der LASK, der den heimischen Ligakrösus überflügelte, in der Vorsaison lief Sturm den Salzburgern den Rang ab. Die Linzer waren es auch, die Salzburg in den jüngsten fünf Saisonen am nächsten kamen: Sie fuhren da rund 28 Prozent der heimischen Ernte – und damit nur sechs weniger als die Bullen – ein.

Solider Saisonstart der österreichischen Clubs

In der laufenden Saison hat Salzburg bereits 9 Zähler erspielt, 6 davon sind wie jene von Sturm Bonuspunkte für die CL-Teilnahme. Dahinter folgt Rapid mit 4,5 Zählern, der LASK, der so wie Grün-Weiß in der Conference League antritt, hat erst 0,5 Punkte geholt. Insgesamt ist es aus österreichischer Sicht ein durchaus solider Start gewesen, der im Hinblick auf die Fünfjahreswertung Hoffnung macht.

Dort hat sich Österreich, das die Vorsaison auf Rang 13 beendet hatte, mit aktuell 31 Punkten auf Platz 12 vor Israel geschoben. Die elftplatzierten Norweger (31,5) sind in Griffweite, die Türkei (36,5) ist hingegen in großer Ferne und so wie Österreich noch mit vier Teams vertreten. Sie liegt auf jenem zehnten Rang, der für die übernächste Saison (2026/27) Österreichs Meister wieder einen Fixplatz bringen würde.

