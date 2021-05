Europacup-Showdown in der Meistergruppe: Diese Plätze gibt es noch zu vergeben

Der Meistertitel ist zwar schon vergeben, in der 32. und letzten Runde der tipico-Bundesliga-Saison 2020/21 stehen allerdings am Samstag (ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria) noch zwei spannende Fernduelle um die Europacup-Plätze auf dem Programm. Rapid und Sturm duellieren sich um Platz zwei, der LASK und der Wolfsberger AC um Platz vier. Diese Europacup-Plätze gibt es noch zu vergeben:

Rapid vs. Sturm: Fernduell um Platz zwei

Im Fernduell mit Rapid (Heimspiel gegen den LASK) muss der SK Sturm (Auswärtsspiel beim Wolfsberger AC) zumindest einen Punkt mehr als die Hütteldorfer holen, um noch auf den zweiten Platz zu klettern. Bleibt es beim Punktegleichstand müsste Sturm eine 5 Tore Differenz wettmachen.

Das bedeutet Platz zwei: Teilnahme an der 2. Runde (Platzierungsweg) der Qualifikation zur Champions League (=Teilnahme an der 3. Runde der Qualifikation zur Europa League = Teilnahme am Playoff der Europa Conference League)

Der Zweitplatzierte ist zwar noch nicht fix in einer europäischen Gruppenphase, darf aber auf das große Geld der Champions League hoffen. Bereits eine Teilnahme am Playoff der Champions League ist lukrativ (rund 5 Millionen Euro Prämie) – dafür müssen zwei Duelle gewonnen werden. Bei einem Sieg im ersten Duell, ist der Zweitplatzierte bereits fix in der Europa-League-Gruppenphase. Scheitert er bereits im ersten Duell der Champions-League-Qualifikation, geht es in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation weiter. Auch hier gibt es ein “Fangnetz”: Geht auch dieses Duell verloren, bekommt der Zweiplatzierte im Playoff der Europa Conference League die letzte Chance auf eine Gruppenphase.

Das bedeutet Platz drei: Teilnahme am Playoff der Qualifikation zur Europa League (=Fixplatz in Europa-Conference-League-Gruppenphase)

Der Drittplatzierte hat mehr Planungssicherheit, denn dieser ist fix in einer Gruppenphase. Bei einer Niederlage im Playoff der Europa League geht es direkt in der Europa-Conference-League-Gruppenphase weiter.

LASK vs. WAC: Fernduell um Platz vier

Die Ausgangslage ist einfach erklärt: Der Wolfsberger AC muss das Heimspiel gegen Sturm gewinnen und auf eine Niederlage des LASK bei Rapid hoffen, um die Oberösterreicher noch vom vierten Platz zu verdrängen. Bei allen anderen Szenarien bleibt der LASK Vierter.

Das bedeutet Platz vier: Teilnahme an der 3. Runde der Qualifikation zur Europa Conference League

Der Viertplatzierte muss die dritte Qualifikationsrunde sowie das Playoff der Europa Conference League überstehen, um in die Gruppenphase zu kommen.

Das bedeutet Platz fünf: Der Fünftplatzierte spielt im Playoff der tipico Bundesliga gegen den Sieger des Duells zwischen der Austria und Hartberg um das letzte Europacup-Ticket.

Der Gewinner nimmt an der 2. Runde der Qualifikation zur Europa Conference League teil und muss drei Duelle überstehen, um in die Gruppenphase zu kommen.

