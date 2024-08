Europameister Spanien auch im Olympia-Finale

Das Fußball-Team aus Spanien hat bei den Olympischen Spielen mit einem Kraftakt das Finale erreicht. Der Mitfavorit bezwang in Marseille das Überraschungsteam Marokko nach Rückstand mit 2:1 (0:1). Gegner im Kampf um Gold wird am Freitag entweder Gastgeber Frankreich oder Ägypten, die ab 21.00 Uhr in Lyon aufeinander treffen.

Europameister Fermin Lopez (65.) vom FC Barcelona mit seinem vierten Turniertor und Juanlu (85.) vom FC Sevilla drehten die Partie. Spanien hatte 1992 in Barcelona unter anderem mit Pep Guardiola und Luis Enrique zum bislang einzigen Mal Gold gewonnen, 1920, 2000 und 2021 holten die Iberer zudem Silber.

Spanien dreht Rückstand

Marokko war zunächst durch einen von Soufiane Rahimi (37.) verwandelten Foulelfmeter in Führung gegangen, den Schiedsrichter Glenn Nyberg erst nach Ansicht der TV-Bilder gab. Kurios: Der Schwede war als Vierter Offizieller in das Spiel gegangen. Weil Referee Ilgis Tantaschew (Usbekistan) nach einem Zusammenprall mit dem Spanier Marc Pubill verletzt aufgeben musste, übernahm Nyberg die Spielleitung.

