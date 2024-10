Europas Top-Klubs jagen Wirtz – wer ist wirklich dran?

Ein Wechsel von Florian Wirtz im kommenden Sommer erscheint aktuell wahrscheinlicher als eine erneute Verlängerung bei Bayer 04 Leverkusen. Bayern, Manchester City, Real Madrid – so viele Klubnamen werden mit dem deutschen Nationalspieler in Verbindung gebracht. Aber wer ist wirklich dran?

Florian Wirtz ist eine der heißesten Aktien in ganz Europa. Nicht ohne Grund stehen die Top-Klubs beim Edeltechniker von Bayer 04 Leverkusen Schlange. Der FC Bayern hat den 21-Jährigen unlängst zu seinem obersten Transferziel für den kommenden Sommer deklariert. Nach Sky-Informationen hat es bereits erste Gespräche zwischen dem FCB-Sportvorstand Max Eberl und der Wirtz-Seite gegeben.

Der Plan des DFB-Kickers ist es weiterhin, erst zu den Bayern zu wechseln, um später ins Ausland zu gehen. Trotzdem gibt es neben den Münchnern auch andere Interessenten, doch wer ist wirklich noch dran?

City gibt Vollgas – was ist mit Pep?

Nach Informationen von Sky gibt Manchester City Vollgas. Die kurz- bis mittelfristige Zukunft von Kevin De Bruyne steht noch nicht fest. Im Sommer läuft nicht nur der Vertrag des Belgiers aus, sondern er wird dann auch 34 Jahre alt. Wirtz wäre vermutlich die Top-Lösung für City, sollte De Bruyne tatsächlich den Klub verlassen.

Ein Fragezeichen steht aktuell aber auch noch hinter Pep Guardiola. Der derzeitige Kontrakt des spanischen Startrainers ist ebenfalls nur noch bis zum kommenden Sommer gültig. Wird Guardiola nach dieser Saison überhaupt noch auf der City-Bank sitzen?

Weitere PL-Klubs, PSG & Real interessiert

Aus der Premier League sind außerdem der FC Liverpool, FC Arsenal und Manchester United an Wirtz interessiert – ebenso Paris Saint-Germain aus Frankreich.

Auch Real Madrid hat ein Auge auf den Leverkusener Spielmacher geworfen, ist bislang aber noch nicht aktiv geworden.

Leverkusens Strategie

Das klare Ziel von Bayer ist ein Verkauf ins Ausland. Ein Wechsel zum Bundesliga-Rivalen aus München soll nach Sky-Informationen verhindert werden. Das Wunschszenario der Werkself wäre, wenn Wirtz seinen aktuell bis 2027 datierten Vertrag noch einmal verlängern würde.

Aber ein Verkauf erscheint im Moment wahrscheinlicher. In diesem Fall will der deutsche Double-Sieger sein Juwel zum Rekordverkauf machen. Das Ziel: 90 bis 100 Millionen Euro plus X. Das X könnten Bonuszahlungen oder auch Spieler sein, die in einen möglichen Deal integriert werden.

So soll es bei den Bayern etwa erste vorsichtige Überlegungen geben, den aktuell an den 1. FC Heidenheim ausgeliehenen Paul Wanner in einen möglichen Transfer einzubinden.