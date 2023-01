European League of Football startet Anfang Juni mit 17 Teams

Die am 3. Juni beginnende dritte Saison in der European League of Football startet aus österreichischer Sicht mit dem Kracher Munich Ravens gegen die Raiders Tirol (4.6.).

Die Verantwortlichen gaben am Freitag den Spielplan für die Europa-Liga im American Football mit 17 Teams aus neun Nationen bekannt. Entschieden wird die Liga mit dem Championship Game am 24. September in Duisburg. Titelverteidiger Vienna Vikings eröffnet am 11.6. bei den Berlin Thunders seine Spielzeit.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

„Nach zwei Jahren hat sich die European League of Football als beste Liga in Europa etabliert. Wir sind stolz darauf, dass wir den Football-Fans ein hochattraktives Teilnehmerfeld mit 17 Franchisen aus neun Nationen anbieten können“, meinte Liga-Geschäftsführer Zeljko Karajica in einer Aussendung. „Wir werden uns auch in diesem Jahr in allen Bereichen weiterentwickeln und der Football-Community ein noch besseres Produkt liefern“, versprach er.

Mit Frankfurt Galaxy, den Hamburg Sea Devils, Berlin Thunder, den Cologne Centurions, Stuttgart Surge und den Leipzig Kings aus Deutschland, den Panthers Wroclaw (Polen) und den Barcelona Dragons aus Spanien gehen acht Gründungs-Mitglieder der ELF in ihre dritte Spielzeit. Mit Rhein Fire (Deutschland), dem Vorjahres-Champion Vienna Vikings und den Raiders Tirol aus Österreich starten drei Teams in ihre zweite Saison. Neu dabei sind die Paris Saints (Frankreich), die Helvetic Guards (Schweiz), die Fehérvár Enthroners (Ungarn), die Prague Lions (Tschechien), die Milano Seamen (Italien) und die Munich Ravens (Deutschland).

(APA)/Bild: GEPA