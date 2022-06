European League of Football: Vienna Vikings gewinnen auch zweites Spiel

Die Vienna Vikings haben auch das zweite Spiel der European League of Football (ELF) gewonnen. Am Sonntag setzten sich die Wiener in der Generali Arena vor 3.913 Zuschauern gegen Titelverteidiger Frankfurt Galaxy klar mit 30:10 durch. Damit unterstrichen die Vikings ihre Rolle als Mitfavorit in der ELF, mit zwei Siegen führen die Wiener die Central Conference an. Für die ersatzgeschwächten Frankfurter war es die zweite Niederlage im zweiten Spiel.

„Ich bin glücklich, wir hatten ein tolles Publikum. Ich bin sehr zufrieden. Wir haben aber noch nicht den besten Football der Vikings gesehen“, sagte Vikings-Headcoach Chris Calaycay bei Puls24. Am kommenden Sonntag (15.00 Uhr) sind die Stuttgart Surge in Wien zu Gast, die noch sieglosen Raiders Tirol empfangen zur gleichen Zeit Berlin Thunder.

(APA)

