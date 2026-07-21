Evenepoel triumphiert im Zeitfahren – Pogacar bleibt in Gelb

Der belgische Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel hat das Einzelzeitfahren der 16. Etappe der Tour de France gewonnen.

Der Zeitfahr-Weltmeister aus dem Team Red Bull-Bora-hansgrohe feierte seinen zweiten Tour-Etappensieg nacheinander und seinen insgesamt vierten bei der Frankreich-Rundfahrt. Evenepoel siegte nach 26,1 km in Thonon-les-Bains am Genfer See vor Spitzenreiter Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) und Mattias Skjelmose (Dänemark/Lidl-Trek). Felix Großschartner wurde 2:07 Min. zurück 13.

Pogacar verteidigte derweil das Gelbe Trikot erfolgreich. Vor der entscheidenden Phase der Tour bleibt sein Vorsprung auf Evenepoel in der Gesamtwertung deutlich.

Am Mittwoch steht die letzte weniger spektakuläre Etappe vor dem großen Alpen-Showdown an. Die 174,7 km von Chambéry nach Voiron sind hügelig, aber ohne ganz große Schwierigkeiten. Kletterfeste Sprinter und Ausreißer werden sich Hoffnungen auf einen Tagessieg machen.