Der FC Burnley und der FC Everton trennen sich am 11. Spieltag der Premier League 1:1-Unentschieden. Robby Bradie brachte die Hausherren bereits in der dritten Minute mit 1:0 in Führung. Everton-Goalgetter Dominic Calvert-Lewin glich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aus.

Burnley liegt nach dem Remis mit sechs Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der FC Everton rangiert mit 17 Zählern auf dem 7. Platz.

Bild: Getty