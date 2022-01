Rafael Benítez ist nicht länger Trainer des FC Everton. Nachdem die „Toffees“ am Samstag mit 1:2 gegen Norwich City verloren und seit September nur ein einziges Ligaspiel gewinnen konnten, verkündete der Premier-League-Verein am Sonntagnachmittag die Trennung offiziell.

Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager.

— Everton (@Everton) January 16, 2022