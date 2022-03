Ewige Bestenliste: Verstappen zieht mit Legende gleich

via

via Sky Sport Austria

Red Bull-Pilot Max Verstappen hat beim GP von Saudi-Arabien den 21. Rennsieg seiner Formel-1-Karriere gefeiert. Der Niederländer zieht dadurch in der ewigen Bestenliste mit einer Legende gleich.

Verstappen, der an Räikkönens Landsmann Mika Häkkinen vorbeizog und nun auf Platz 15 liegt, kam beim zweiten Saisonrennen in Jeddah in einem dramatischen Finish vor Charles Leclerc im Ferrari ins Ziel.

Der 24-Jährige nimmt damit allmählich Kurs auf die Top-10: Einen Sieg mehr auf dem Konto hat noch Damon Hill, zwei Siege davor liegen Nico Rosberg und Nelson Piquet. Rekordhalter mit 103 Siegen ist Lewis Hamilton.

Die Fahrer mit den meisten Grand-Prix-Siegen

1. Lewis Hamilton (Großbritannien) – 103 Siege

2. Michael Schumacher (Deutschland) – 91 Siege

3. Platz: Sebastian Vettel (Deutschland) – 53 Siege

4. Platz: Alain Prost (Frankreich) – 51 Siege

5. Platz: Ayrton Senna (Brasilien) – 41 Siege

6. Platz: Fernando Alonso (Spanien) – 32 Siege

7. Platz: Nigel Mansell (Großbritannien) – 31 Siege

8. Platz: Jackie Stewart (Großbritannien) – 27 Siege

9. Jim Clark (Großbritannien) – 25 Siege

9. Platz: Niki Lauda (Österreich) – 25 Siege

11. Platz: Juan Manuel Fangio (Argentinien) – 24 Siege

12. Platz: Nelson Piquet (Brasilien) – 23 Siege

12. Platz: Nico Rosberg (Deutschland) 23 Siege

14. Platz: Damon Hill (England) – 22 Siege

15. Platz: Kimi Räikkönen (Finnland) – 21 Siege

15. Platz: Max Verstappen (Niederlande) – 21 Siege

Bild: Imago