Ex-Admiraner Mustapha kehrt leihweise nach Deutschland zurück

Der ehemalige U21-Nationalspieler Österreichs wird bei Fortuna die Rückennummer 36 tragen. Er war im Sommer 2023 vom 1. FSV Mainz 05 nach Como gewechselt und wurde vom derzeitigen Tabellenzweiten der Serie B bislang siebenmal eingesetzt. Mustapha, in Wien geboren, kommt auf sieben Einsätze in der Deutschen Bundesliga bei Mainz 05, in der österreichischen Bundesliga erzielte er für Admira Wacker in 27 Spielen sechs Tore.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen