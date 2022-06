Ex-Altach-Profi Subotic verkündet Karriereende

Neven Subotic hat das große Interesse am Fußball verloren. „Ich schaue kein ganzes Spiel an, nur noch Highlights, will nur Tore sehen“, sagte der 33-Jährige, der mit Borussia Dortmund 2011 und 2012 die deutsche Meisterschaft gewann, in einem Interview der Augsburger Allgemeinen.

„Fußball per se interessiert mich nicht, aber ich freue mich für meine ehemaligen Kollegen“, fügte der frühere serbische Nationalspieler an.

Seine Karriere hat Subotic, der zuletzt 2021 für den SCR Altach in Österreich gespielt hat, offiziell noch nicht beendet. Das sei aber nur eine Formsache: „Ich hatte nur noch keine Zeit, es offiziell zu machen“, sagte er der Zeitung.

Bild: GEPA